Рада приняла скандальный закон по ФОПам

Источник: Корреспондент.net

Верховная Рада на заседании в четверг, 16 января, 283 голосами приняла скандальный законопроект 1210, который предусматривают повышение лимитов для ФОПов, а также повышение акциза на сигареты и ренту на добычу железной руды.

Законопроект также учитывает поправку о повышении годовых лимитов для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) 1-3 групп до 1 млн грн, 5 млн грн и 7 млн грн.

Им также повышаются нормы трансфертного ценообразования, введение плана действий BEPS.

В пояснительной записке отмечается, что современные правила налогообложения бизнеса дают много возможностей для спекулирования налоговыми ставками, режимами и статусами. План действий BEPS включает 15 шагов, которые покрывают различные сферы противодействия агрессивному налоговому планированию.

Вносятся изменения в действующее законодательство в части рассмотрения материалов проверки, которое будет осуществляться коллегиально постоянно действующим органом контролирующего органа комиссией по вопросам рассмотрения возражений.

Кроме того, предусмотрено усовершенствовать процедуру обжалования решений контролирующих органов путем создания постоянного совещательного органа при центральном органе исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику, а именно Апелляционного совета по вопросам рассмотрения жалоб налогоплательщиков, в полномочия которой будет входить рассмотрение жалоб на решения центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную налоговую политику в предусмотренных Налоговым кодексом случаях.