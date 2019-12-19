Рада приняла ветированный Зеленским закон о ВСК

Источник: Корреспондент.net

Верховная Рада на заседании в четверг, 19 декабря, приняла закон О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины.

"За" законопроект проголосовали 337 народных депутатов.

Глава регламентного комитета Сергей Кальченко, докладывая сообщил, что законопроект ранее был возвращен с вето президентом Владимиром Зеленским. Глава государства внес шесть замечаний, из которых было сформировано 10 предложений. Комитет учел эти предложения, кроме одного - четвертого и рекомендовал нардепам определиться.

Спикер парламента Дмитрий Разумков ставил отдельно каждое предложение президента. Нардепы утвердили их (кроме четвертого).

В то же время представитель фракции Батькивщина Сергей Власенко отметил, что при таком развитии событий для принятия решения нужны голоса конституционного большинства (не менее 300).