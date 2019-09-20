Рада проголосовала за введение электронных чеков

Источник: Корреспондент.net

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 1053-1, который предусматривает введение электронного чека.

Законопроект представил депутат от Слуги народа, глава налогового комитета Даниил Гетманцев.

"Законопроект предусматривает применение электронного чека, то есть простой системы учета операций, через смартфон, которая должна впоследствии заменить регистратор расчетных операций. Однако мы не настаиваем на том, чтобы эта замена произошла принудительно, эти системы могут работать параллельно сколько угодно", - сказал Гетманцев.

Он рассказал, как изменился законопроект при доработке ко второму чтению.

"Во-первых, был перенесен и увеличен срок для внедрения этой системы, относительно рисковых отраслей – до 1 октября, относительно всех остальных – до 1.01.2021 года. Кроме этого, значительно уменьшены штрафы. На переходный период мы предусматриваем штраф в размере 10% - первое нарушение, 50% - второе нарушение, на обычный штраф предусматривается 100% и 150% соответственно", - отметил председатель профильного комитета.

По его словам, увеличен лимит оборота для физических лиц предпринимателей второй группы с 1,5 млн до 2,5 млн.

"Минимальная сумма для жалобы по кешбеку повышена с 100 грн до 850 грн. Кроме этого, отменена обязанность хранить на каждой точке оригиналы документов об учете товаров, отсрочено применение штрафных санкций за нарушение предельных сроков регистрации акцизных накладных и отсутствие регистрации акцизной накладной, разрешено по факту снимать покупателю наличные средства с платежной карты при покупке товаров. И уточнено, что этот законопроект не распространяется на любого, кто работает на рынках", - резюмировал Даниил Гетманцев.