Рада против спама. Изменение регламента парламента

Источник: Корреспондент.net

Верховная Рада сделала первый шаг, чтобы разобраться с 16 тысячами правок к так называемому “банковскому” законопроекту, которые полностью могли бы заблокировать работу парламента.

Для этого парламент изменил регламент своей работы, чтобы снять необходимость рассматривать огромное количество правок.

Фракции Европейская солидарность, Голос и Батьківщина были категорически против, но Слуга Народа провела решения с помощью фракции Оппозиционная платформа за жизнь.

Суть изменений

Вводится особая процедура рассмотрения законопроектов во втором чтении, если подано как минимум в пять раз больше поправок, чем статей или пунктов в изначальной редакции законопроекта, но не менее 500 поправок.

Чтобы применить особую процедуру, нужно, чтобы 150 депутатов подписали соответствующее предложение и чтобы парламент проголосовал за него на заседании.

После принятия Радой решения о применении особой процедуры у фракций и групп есть два дня, чтобы выбрать пять поправок, не учтенных главным комитетом, на которых она настаивает, и направить их комитету. Каждый внефракционный народный депутат, поправки которого учтены главным комитетом, имеет право определить одну неучтенную поправку, на которой он настаивает, и направить главному комитету. Главный комитет в двухдневный срок обобщает эти поправки и готовит уточненную сравнительную таблицу для рассмотрения законопроекта во втором чтении.

На заседании Рады рассмотрение законопроекта начинается с выступления главы или представителя профильного комитета, которое длится до двух минут. После этого депутаты будут рассматривать поправки. Инициаторам отклоненных поправок дается на выступление до двух минут, а депутатам, которые хотят поставить свою учтенную комитетом поправку на подтверждение, — до одной минуты.

Все ради одного закона

Таким решением Рада пытается приблизиться к рассмотрению так называемого банковского законопроекта. 28 нардепов подали к нему 16 381 поправку – это абсолютный рекорд в истории парламента. Больше всех, около 6 тысяч правок, внес внефракционный нардеп Антон Поляков. Рассматривать все 16 тысяч правок Рада могла бы год, вот теперь найдено решение, как этого не делать.

Банковский законопроект Рада приняла в первом чтении 30 марта. Его принятие является главным требованием МВФ. Законопроектом предлагается предусмотреть, что суды не могут принимать решения, которые приведут к остановке начатой процедуры вывода неплатежеспособного банка с рынка или его ликвидации. Согласно законопроекту, бывшие и нынешние собственники банков, права которых были нарушены из-за незаконного акта НБУ, Фонда гарантирования, Минфина, Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку или решения Кабмина, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.

Согласно законопроекту, если суд признает незаконным решение НБУ об отнесении какого-либо банка к категории неплатежеспособных, это “не восстанавливает того положения банка, которое существовало до принятия такого акта/решения, включая восстановление правового статуса этого банка, и не восстанавливает положение/права лиц, которые были участниками банка на момент принятия такого акта/решения”. По сути, законопроект касается только одного банка, национализацию которого сейчас оспаривают в судах – Приватбанка.

Временный закон?

Оппозиция настаивала, что подобные изменения в регламент по ограничению количества правок можно вносить только на временной основе.

"Мы настаиваем, чтобы этот законопроект получил статус временного не после голосования, а до него", - объяснил суть претензий лидер фракции Голос Сергей Рахманин.

“Мы готовы подставить власти плечо, если этот закон будет действовать до 1 июня”, - вторил ему сопредсеталь Европейской солидарности Артур Герасимов.

Но в итоге спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что после вступления закона в силу Рада внесет в него поправку, которой будет предусмотрено, что изменение регламента будет временным — на период карантина и еще 30 дней.

ЕС, Голос и Батьківщину такая формулировка не устроила. Зато дала голоса фракция ОПЗЖ, благодаря чему голосование и прошло.

Еще не все

Но противники банковского законопроекта не сдаются. В Раде уже зарегистрировано три постановления об отмене решения по изменению регламента.

Авторами постановлений выступили все тот же Антон Поляков, член фракции Слуга народа Александр Дубинский и два парламентария из группы За будущее - Тарас Батенко и Ирина Констанкевич.

Теперь спикер парламента Дмитрий Разумков не сможет подписать закон о регламенте пока Рада не рассмотрит эти постановления.