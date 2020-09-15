Рада "урезала" штрафы по кредитам

Источник: Корреспондент.net

Верховная Рада запретила банкам и кредитным союзам взимать с заемщиков штрафы за просрочку платежей по потребительским кредитам в размере, превышающем сумму кредита.

Действие закона распространяется на небольшие кредиты, не превышающие минимальной зарплаты (на сегодня – 5000 грн) со сроком оплаты не менее одного месяца.

Одновременное применение штрафа и пени за нарушение заемщиком обязательства по кредитному договору запрещено. Максимальная сумма взыскания ограничена двойным размером кредита.

То есть если размер займа составляет одну минимальную зарплату 5000 грн - максимальная сумма платежей не сможет превышать 10 000 грн.