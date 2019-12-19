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19.12.2019

Рада ужесточила наказание за кнопкодавство

Источник: Корреспондент.net

Верховная Рада на заседании в четверг, 19 декабря, 261 голосом приняла законопроект, которым ужесточается ответственность народных депутатов за неперсональное голосование.

Так, документом устанавливается уголовная ответственность за кнопкодавство. Также это будет наказываться штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 тыс. до 85 тысяч гривен).

Досудебное расследование таких правонарушений будут осуществлять следователи органов Госбюро расследований.

Согласно закону, Аппарат ВР должен обеспечить видеофиксацию голосования депутатами во время пленарных заседаний. В случае обнаружения кнопкодавства рассмотрение вопроса повестки дня по его требованию останавливается.

Указано, что председательствующий на пленарном заседании устанавливает наличие соответствующего парламентария в зале заседаний ВР, а в случае его отсутствия сообщает Раде о выявленном факте нарушения требований по поводу личного голосования и поручает Счетной комиссии изъять карточку такого депутата и передать ее председательствующему на пленарном заседании.

При этом после проведения повторного голосования председательствующий дает поручение Аппарату парламента безотлагательно подготовить сообщение о выявленном нарушении нардепом требований по поводу личного голосования. Такое сообщение вместе с протоколом, стенограммой соответствующего пленарного заседания, а также его видеозаписью после его подготовки предоставляется главе Рады для направления в ГБР.

Заявление о кнопкодавстве в Аппарат Рады также могут подать журналисты, зафиксировавшие факт неперсонального голосования, предоставив видео и фото. 

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