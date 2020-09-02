Рада ввела мораторий на большую приватизацию

Источник: Корреспондент.net

Нардепы поддержали законопроект, вводящий мораторий на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации на время карантина. В среду, 2 сентября, Верховная Рада проголосовала за соответствующий законопроект №3552.

"Временно, на период установления Кабинетом министров Украины карантина и ограничительных мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), аукционы по продаже объектов большой приватизации не проводятся", - говорится в документе.

Также Рада поддержала введение парламентского контроля за приватизацией госимущества. Его будет осуществлять комитет ВР, к предмету ведения которого относятся вопросы приватизации государственного и коммунального имущества.

Комитет, в соответствии с законом, получает право вносить на рассмотрение Рады предложения по изменениям и дополнениям в действующее законодательство по приватизации. Также он будет заслушивать отчет о работе Фонда государственного имущества и о ходе приватизации, а также должностных лиц Кабмина, министерств и ведомств по вопросам приватизации.