Рада запланировала борьбу с религиозными сектами

Источник: Корреспондент.net

В парламенте комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов работает над законопроектом о деятельности деструктивных религиозных организаций. Об этом заявила глава комитета, нардеп от Слуги народа Галина Третьякова, пишет hromadske.

По ее словам, речь идет о религиозных организациях, которые работают как финансовые учреждения и забирают деньги у людей. Такие организации, по словам нардепа, -это "целая система с нейролингвистическим программированием"

"Такая проблема есть, когда под религиозным учреждением прячется финансовое учреждение, которое в том числе работает и с "черными нотариусами", которое хочет забрать у человека его имущество, пользуясь тем, что человек в беде. Программированием начинают делать все, чтобы он в эту организацию принес средства. Нужно, чтобы мы им противодействовали»", – заявила она.