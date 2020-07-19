19.07.2020
Рада запланировала борьбу с религиозными сектами
Источник: Корреспондент.net
В парламенте комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов работает над законопроектом о деятельности деструктивных религиозных организаций. Об этом заявила глава комитета, нардеп от Слуги народа Галина Третьякова, пишет hromadske.
По ее словам, речь идет о религиозных организациях, которые работают как финансовые учреждения и забирают деньги у людей. Такие организации, по словам нардепа, -это "целая система с нейролингвистическим программированием"
"Такая проблема есть, когда под религиозным учреждением прячется финансовое учреждение, которое в том числе работает и с "черными нотариусами", которое хочет забрать у человека его имущество, пользуясь тем, что человек в беде. Программированием начинают делать все, чтобы он в эту организацию принес средства. Нужно, чтобы мы им противодействовали»", – заявила она.
Новости раздела
Украина
19.07.2020
Восемь областей не могут ослабить карантин
К ослаблению карантина не готовы Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Харьковская и Черниговская области.
Украина
19.07.2020
В Раде готовят "большую парламентскую реформу"
Нардепы предлагают расписать, как работает коалиция, а не только, каким образом оппозиция может продвигать свои идеи.
Украина
19.07.2020
Коронавирус в Украине: статистика по областям
За предыдущие сутки - 19 июля - в целом было проведено 17 745 тестирований, сообщает Минздрав.
Украина
19.07.2020
Рада запланировала борьбу с религиозными сектами
В Раде намерены защитить тех людей, кого используют аферисты под видом религиозных организаций.
Украина
19.07.2020
В Киеве анонсировали ограничение движения
Движение в столице в указанный период ограничат сразу в нескольких районах, а также на Бориспольском шоссе.
Украина
19.07.2020
ГСЧС предупреждает о возможном подтоплении
В некоторых регионах возможно образование локальных селевых потоков и оползней переувлажненной почвы.
Украина
17.07.2020
В МИД оценили ход судебного процесса по делу МН17
Судебный процесс по делу о сбитии пассажирского лайнера над Украиной начался спустя пять лет.
Украина
17.07.2020
Черкасские разборки. Как депутат заммэра заказывал
Правоохранители предупредили заказное убийство заместителя мэра Черкасс Юрия Ботнара, заказчиком оказался депутат городского совета.
Украина
17.07.2020
В Украине обвалилось производство сельхозпродукции
В Госстате сообщают, что сельскохозяйственные предприятия сократили производства на 26,7%.
Украина
17.07.2020
В Киеве у входа в метро прогремел взрыв
Один человек пострадал во время взрыва неизвестного предмета возле входа на станцию метро Шулявская.
Украина
16.07.2020
В Черкассах открыли дело из-за исчезновения заммэра
Чиновник более суток не выходит на связь. Полиция возбудила уголовное дело по статье об убийстве и начала поиски.