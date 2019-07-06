06.07.2019
Ракетный договор: ОБСЕ возложила вину на Россию
Источник: Корреспондент.net
Комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ включил в резолюцию по ракетному договору поправку, которой возлагает ответственность за приостановку договора на Россию.
Поправка была внесена членами делегации США и несколькими парламентариями из Литвы, Канады, Турции и Северной Македонии.
Проект резолюции призывает США и РФ подтвердить свое обязательство по контролю над ядерными вооружениями, нераспространению и разоружению, в том числе через осуществление шагов, направленных на урегулирование связанных с ДРСМД разногласий путем официальных переговоров, и воздерживаться от разработки и развертывания любых ракетных комплексов, запрещенных ДРСМД или другими международными соглашениями.
"Выражая сожаление по поводу существенного нарушения Российской Федерацией своих обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также дальнейшей общей деградации взаимосвязанной архитектуры соглашений о контроле над вооружениями и мер укрепления доверия и транспарентности, включая Договор по открытому небу, Договор о сокращении обычных вооруженных сил в Европе и Венский документ, осуществление каждого из которых было подорвано в результате несоблюдения Российской Федерацией своих обязательств, что требует подтверждения всеми сторонами приверженности сохранению эффективного режима контроля над вооружениями, разрежения и нераспространения", - говорится в тексте поправки.
Представитили России выступили против поправки, обвинив в разрушении ракетного договора США.
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