Раненых бойцов Азова эвакуировали в Киев

Источник: Корреспондент.net

Военный самолет Ан-72 Нацгвардии доставил в Киев из Днепра девятерых раненых бойцов отдельного отряда специального назначения Азов мариупольского полка Нацгвардии для дальнейшей реабилитации и восстановления. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Бойцы Азова получили ранения в ночь на 7 июня в результате вражеского артиллерийского обстрела вблизи н.п. Новолуганское Донецкой области, когда погибли двое гвардейцев, еще 11 были ранены.

С полевого госпиталя бойцы были эвакуированы в Днепропетровскую областную клиническую больницу им. Мечникова, где состояние пострадавших стабилизировали. Сейчас состояние бойцов удовлетворительное, дальнейшее лечение и реабилитацию они будут проходить в Центральном госпитале МВД.