Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 6 квітня 2021 року

Источник: Збройні Сили України

Слава Україні!

Протягом минулої доби, 5 квітня, в районі проведення операції Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населених пунктів АВДІЇВКА, ЛЕБЕДИНСЬКЕ та ВОДЯНЕ, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу населеного пункту ЗОЛОТЕ-4 загарбники обстрілювали наші позиції із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля НОВООЛЕКСАНДРІВКИ — зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожого вогню двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали кульові поранення, несумісні з життям.

Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблих захисників.

На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь.

Українська сторона СЦКК повідомляє про активне розповсюдження окупантами неправдивої інформації та відвертих фейків, метою яких є дискредитація Збройних Сил України. Інформуємо, що Збройні Сили незмінно дотримуються режиму припинення вогню та раніше досягнутих домовленостей.

У свою чергу проросійські найманці продовжують роботи з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій.

5 квітня зафіксовано проведення інженерних робіт, поблизу населеного пункту КАЛИНІВКА, Донецької області, де представники збройних формувань Російської Федерації облаштовували нові оборонні споруди у напрямку позицій Збройних Сил України.

Того ж дня, проводилися інженерні роботи у напрямку передових позицій українських захисників у районі Донецького аеропорту.

Про факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

Наголошуємо, Збройні Сили України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов’язань.

Станом на 7 годину ранку, 6 квітня, обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Слава Україні!

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Впродовж доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4523 транспортних засобів, 4722 осіб, з яких 4222 по Інформаційному центру. До територіальних підрозділів на причетність до збройних формувань Російської федерації та її найманців доставлялось 2 особи. Виявлено 90 адміністративних правопорушень.

За вказаний період поліцейськими розкрито 25 злочинів.

Минулої доби через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію України прослідувало 561 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 854 осіб.

Слава Україні!