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27.08.2019

Rapid Trident: в Украину приедут сотни военных США

Источник: Корреспондент.net

В украинско-американских командно-штабных учениях Rapid Trident-2019 примут участие 3,7 тысяч военнослужащих из 14 стран НАТО и партнеров. Об этом во вторник, 27 августа, сообщает Укринформ со ссылкой на командование Сухопутных войск США в Европе (US Army Europe).

Учения пройдут 13-28 сентября на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии Сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного.

"В учениях примут участие около 3700 военнослужащих из 14 стран союзников и партнеров, включая почти 375 американских военных и представителей гражданского персонала", – говорится в сообщении.

Американская сторона будет представлена на Rapid Trident личным составом 101-й аэромобильной дивизии, Национальной гвардией Калифорнии, 7-м учебным командованием Сухопутных войск, а также командованием специальных операций в Европе.

Как отмечается, учения Rapid Trident имеют целью способствовать дальнейшей модернизации оборонного сектора Украины по стандартам США и НАТО, а также укреплению региональной безопасности и международной интеграции.

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