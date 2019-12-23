Рассекречен дизайн iPhone 12

Источник: Корреспондент.net

В сети раскрыли дизайн iPhone и на основе утечек создали макет будущего гаджета Apple. Видео появилось на японском сайте Macotakara.

Отмечается, что инсайдеры раздобыли чертежи корпуса будущего 12-го iPhone и на 3D-принтере его напечатали.

По словам экспертов, внешне iPhone 12 не должен сильно отличаться от других смартфонов Apple. Тем не менее, различия имеются. Например, округлые боковые рамки, которые есть в iPhone 11, заменят на ровные и более строгие торцы.