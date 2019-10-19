Разговор Меркель и Путина: появились подробности

Источник: Корреспондент.net

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин поговорили по телефону и обсудили подготовку к саммиту нормандской четверки: Путин выдвинул ряд требований.

Пресс-служба Путина утверждает, что разговор состоялся по инициативе Германии.

"При обсуждении ситуации с урегулированием в Украине подтверждена важность неукоснительного выполнения положений минского "комплекса мер" и договоренностей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне в нормандском формате. В первую очередь это относится к имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство, а также к разведению сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское", - сказано в сообщении.

По утверждению Кремля, Украина якобы отказывается отводить из этих населенных пунктов свои подразделения и военную технику "под различными предлогами".

"Что касается возможного проведения очередного саммита нормандской четверки, то он должен быть тщательно подготовлен и увенчаться конкретными результатами. Условлено, что соответствующая работа продолжится по линии помощников лидеров и руководства внешнеполитических ведомств", - отметили у президента РФ.