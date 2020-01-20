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20.01.2020

Разморожены арестованные активы Газпрома

Источник: Корреспондент.net

В Великобритании, Люксембурге и Нидерландах разморожены активы Газпрома, арестованные по искам Нафтогаза, сообщила российская компания в понедельник, 20 января.

"Согласно подтверждениям от местных консультантов, полученным ПАО Газпром 20 января 2020 г., аресты и обеспечительные меры, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге по требованию НАК Нафтогаз Украины на основании Арбитражного решения Торговой палаты Стокгольма № V 2014/129 от 28 февраля 2018 г., были сняты", - говорится в заявлении.

В Великобритании обязательства суду Газпрома, South Stream Transport B.V. и Blue Stream Pipeline Company B.V. были прекращены приказом английского суда от 14 января 2020 г. 

Как сообщается, адвокаты Нафтогаза направили 10 января письма в адрес адвокатов Газпрома и нидерландских компаний группы Газпром о снятии арестов в Нидерландах. Информация о снятии ареста акций отражена в реестр акционеров South Stream Transport BV.

11 января Нафтогаз и Газпром подписали акты об отзыве требования в отношении арестов от 15/22 февраля 2019 г. и 26/31 июля 2019 г. Адвокаты Нафтогаза 13 января направили прилагаемые письма в адрес люксембургских банков и компаний, в отношении которых были приняты аресты 15/22 февраля 2019 г. и 26/31 июля 2019 г. 

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