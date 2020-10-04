РАЗРАБОТКА САЙТОВ. ПРОДВИЖЕНИЕ. РЕКЛАМА FACEBOOK, INSTAGRAM

04.10.2020
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Источник: digitallab.com.ua
Новости раздела
Украина
02.10.2020
Число погибших в пожарах на Луганщине сократилось
В полиции области сегодня сообщают о семи погибших, в ГСЧС - о восьми, в то время, как накануне вечером в Офисе генпрокурора сообщали, что число жертв возросло до 11.
Украина
02.10.2020
Посол США может прибыть в Украину до ноября
Дейтон сейчас находится на финальном этапе утверждения в сенате США, уточнил представитель Госдепа.
Украина
02.10.2020
Кернес выздоровел от коронавируса
Харьковский городской голова сдал отрицательный тест на коронавирус. Его друг прогнозирует, что уже через неделю он выйдет с больничного.
Украина
02.10.2020
Украина присоединится к санкциям ЕС против Минска
Глава МИД Кулеба подчеркнул, что речь идет о персональных санкциях, об экономических ограничениях речь не идет.
Украина
01.10.2020
Укргаздобыча сократила прибыль в 54 раза
Ключевым фактором, повлиявшим на ухудшение показателя, в Укргаздобыче называют снижение средней цены продажи газа на 46%.
Украина
01.10.2020
В Кабмине рассказали, когда экономика вернется к росту
В случае дальнейшего смягчения карантина рост экономики можно будет ожидать в конце года.
Украина
01.10.2020
В Украине в красной зоне остались всего два города
Самые жёсткие карантинные ограничения сохранятся со следующей недели только в Тернополе и Каневе.
Украина
01.10.2020
Падение индекса базовых отраслей резко замедлилось
За месяц показатель падения базовых отраслей украинской экономики замедлился до 1,6%.
Украина
01.10.2020
Глава Слуги народа заболел COVID-19
Аленскандр Корниенко рассказал, что диагноз ему удалось поставить только через три дня после ухудшения самочувствия. Изначально оба теста давали отрицательный результат.
Украина
01.10.2020
Число погибших в пожарах на Луганщине достигло 11
В зону поражения пожарами попал 31 населенный пункт. Из основных восьми очагов ликвидировали пока только один.
Украина
30.09.2020
Украина имеет рекордное количество газа - Коболев
Глава НАК Нафтогаза прогнозирует, что зимой Украина может начать экспорт газа, а также ожидает снижение цены для украинских потребителей.
Украина
30.09.2020
Украина и США провели учения в Черном море
Целью учений было совершенствование мастерства и обмен опытом между командами кораблей государств-членов и партнеров НАТО.
Украина
30.09.2020
В Одессе аварийно сел военный самолет США
У военно-транспортного самолета отказал один из четырех двигателей. После посадки экипаж занимался устранением проблемы.
Украина
30.09.2020
Украинцы выплатили 8,4 млрд долгов по коммуналке
С начала года задолженность за коммунальные услуги сократилась почти на 8,5 млрд гривен, но с началом отопительного сезона снова начнет расти.
Украина
30.09.2020
Кабмин вдвое урезал программу "теплых" кредитов
Правительство при этом расширило перечень проектов, под которые украинцы смогут получать "теплые" кредиты в 2021 году.
Украина
30.09.2020
Нардеп Зинкевич второй раз заболела COVID-19
Первый раз депутат переболела коронавирусом полгода назад. Тогда она находилась на кислородной поддержке.
Украина
30.09.2020
Кравчук - Грызлову: Не выдвигайте нам ультиматумов
Представитель Украины в ТКГ напомнил представителю России, что Украина независимое государство и не позволит диктовать ей какие-либо условия.
Украина
29.09.2020
Зеленский в Виннице обсудил три реформы
На втором заседании Национального совета реформ обсуждались реформы ГАСИ, недропользования и упрощение присоединения потребителей к электросетям.
Украина
29.09.2020
Падение АН-26: выживший курсант рассказал о полете
У 20-летнего курсанта диагностировали сотрясение мозга, ушибы и ожоги, однако он уже гуляет по парку госпиталя.
Украина
29.09.2020
Курсы валют на 30 сентября: евро подорожал
Гривна продолжает сдавать позиции на межбанке. В официальных курсах НБУ нацвалюта также подешевела по отношению к евро, но осталась без изменений по отношению к доллару.
Украина
29.09.2020
Порошенко заболел COVID-19
Бывший глава государства сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус, в связи с чем прерывает свои поездки по регионам.
Украина
29.09.2020
В Минфине сделали прогноз по "дыре" в госбюджете
До конца сентября дефицит поступлений в бюджет сократится до 13 млрд грн, а до конца года исчезнет.
Украина
28.09.2020
Зеленский обсудил новый план борьбы с коррупцией
Антикоррупционная стратегия на 2020-2024 годы сократит убытки от коррупции уменьшатся на 200 миллиардов гривен в год, а первые результаты программы должны быть ощутимы уже через год-два.
Украина
28.09.2020
Курсы валют на 29 сентября: гривна продолжает падение
Национальная валюта сдает позиции и по отношению к доллару и по отношению к евро, устанавливая новые антирекорды.
Украина
28.09.2020
В ГБР рассказали о ходе расследования по АН-26
Следователи Госбюро расследований сообщили о проделанных действиях в рамках расследования крушения военного самолета на Харьковщине.
Украина
28.09.2020
В Украине уменьшилась средняя зарплата
В прошлом месяце украинцы больше получали по сравнению с августом прошлого года, но меньше, чем в июле текущего года.
Украина
27.09.2020
В Украине 3130 новых случаев коронавируса
Быстрее всего инфекция распространяется в Харьковской области - там почти 500 новых инфицированных за день.
Украина
27.09.2020
"Просто отшили" - Сытник о деле судей ОАСК
Директор НАБУ посетовал на отсутствие реакции в государственных органах на дело о коррупции в Окружном административном суде Киева.
Украина
27.09.2020
В Карпатах выпал первый снег
Температура воздуха в горах снизилась до +4°С, а на высокогорье – до +1°С (местами до 0°С).
Украина
26.09.2020
Зеленский посетил выжившего в катастрофе курсанта
Пострадавший в сознании и смог рассказать подробности крушения. Он пытался потушить горевшего рядом друга, однако, вскоре тот погиб.
Украина
26.09.2020
Крушение Ан-26: Франция предложила помощь Украине
Во французском МИД выразили искренние соболезнования семьям и родственникам погибших военнослужащих.
Украина
26.09.2020
Спасатели нашли "черные ящики" самолета Ан-26
С места катастрофы уже забирают обломки самолета с помощью крана. Их отвезут на территорию воинской части в Чугуевском районе.
Украина
26.09.2020
Зеленский на Донбассе обсудил работу ТКГ
На заседании обсудили проблемы, которые мешают выполнению договоренностей, достигнутых во время последней встречи лидеров стран Нормандской четверки в Париже.
Украина
24.09.2020
На Луганщине начали строить новый пункт пропуска
Открытие нового КПВВ Счастье запланировано на 10 ноября. Ожидаемая пропускная способность – 10-15 тысяч человек и 3-5 тысяч транспортных средств в сутки.