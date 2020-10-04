РАЗРАБОТКА САЙТОВ. ПРОДВИЖЕНИЕ. РЕКЛАМА FACEBOOK, INSTAGRAM

Миру не хватает взаимодействия, единства и солидарности, что привело уже к миллиону жертв от COVID-19, считает Антониу Гутерриш.

Открытие нового КПВВ Счастье запланировано на 10 ноября. Ожидаемая пропускная способность – 10-15 тысяч человек и 3-5 тысяч транспортных средств в сутки.

На заседании обсудили проблемы, которые мешают выполнению договоренностей, достигнутых во время последней встречи лидеров стран Нормандской четверки в Париже.

С места катастрофы уже забирают обломки самолета с помощью крана. Их отвезут на территорию воинской части в Чугуевском районе.

Пострадавший в сознании и смог рассказать подробности крушения. Он пытался потушить горевшего рядом друга, однако, вскоре тот погиб.

Температура воздуха в горах снизилась до +4°С, а на высокогорье – до +1°С (местами до 0°С).

Директор НАБУ посетовал на отсутствие реакции в государственных органах на дело о коррупции в Окружном административном суде Киева.

Быстрее всего инфекция распространяется в Харьковской области - там почти 500 новых инфицированных за день.

В прошлом месяце украинцы больше получали по сравнению с августом прошлого года, но меньше, чем в июле текущего года.

Национальная валюта сдает позиции и по отношению к доллару и по отношению к евро, устанавливая новые антирекорды.

Антикоррупционная стратегия на 2020-2024 годы сократит убытки от коррупции уменьшатся на 200 миллиардов гривен в год, а первые результаты программы должны быть ощутимы уже через год-два.

До конца сентября дефицит поступлений в бюджет сократится до 13 млрд грн, а до конца года исчезнет.

Бывший глава государства сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус, в связи с чем прерывает свои поездки по регионам.

Гривна продолжает сдавать позиции на межбанке. В официальных курсах НБУ нацвалюта также подешевела по отношению к евро, но осталась без изменений по отношению к доллару.

У 20-летнего курсанта диагностировали сотрясение мозга, ушибы и ожоги, однако он уже гуляет по парку госпиталя.

Представитель Украины в ТКГ напомнил представителю России, что Украина независимое государство и не позволит диктовать ей какие-либо условия.

Первый раз депутат переболела коронавирусом полгода назад. Тогда она находилась на кислородной поддержке.

Правительство при этом расширило перечень проектов, под которые украинцы смогут получать "теплые" кредиты в 2021 году.

С начала года задолженность за коммунальные услуги сократилась почти на 8,5 млрд гривен, но с началом отопительного сезона снова начнет расти.

У военно-транспортного самолета отказал один из четырех двигателей. После посадки экипаж занимался устранением проблемы.

Целью учений было совершенствование мастерства и обмен опытом между командами кораблей государств-членов и партнеров НАТО.

Глава НАК Нафтогаза прогнозирует, что зимой Украина может начать экспорт газа, а также ожидает снижение цены для украинских потребителей.

В зону поражения пожарами попал 31 населенный пункт. Из основных восьми очагов ликвидировали пока только один.

Аленскандр Корниенко рассказал, что диагноз ему удалось поставить только через три дня после ухудшения самочувствия. Изначально оба теста давали отрицательный результат.

Самые жёсткие карантинные ограничения сохранятся со следующей недели только в Тернополе и Каневе.

В Украине в красной зоне остались всего два города

В случае дальнейшего смягчения карантина рост экономики можно будет ожидать в конце года.

Глава МИД Кулеба подчеркнул, что речь идет о персональных санкциях, об экономических ограничениях речь не идет.

Харьковский городской голова сдал отрицательный тест на коронавирус. Его друг прогнозирует, что уже через неделю он выйдет с больничного.

В полиции области сегодня сообщают о семи погибших, в ГСЧС - о восьми, в то время, как накануне вечером в Офисе генпрокурора сообщали, что число жертв возросло до 11.

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