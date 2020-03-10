Разумков анонсировал изменения в языковой закон

Источник: Корреспондент.net

Верховная Рада Украины рассмотрит изменения в закон о функционировании украинского языка как государственного. Об этом сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала 112 Украина.

Он отметил, что по этому вопросу есть соответствующие законопроекты.

"Если я не ошибаюсь, то один из них прошел комитет. И они попадут в зал. А дальше решение будет принимать Верховная Рада", - сказал Разумков.