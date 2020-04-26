Разумков анонсировал внеочередное заседание Рады

Источник: Корреспондент.net

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в конце следующей недели может состояться внеочередное заседание Рады, на котором могут расмотреть кадровые назначения. Об этом он сообщил во время брифинга в воскресенье, 26 апреля.

Разумков сообщил, что ему известна информация относительно того, что депутаты будут обращаться с просьбой провести внеочередное заседание, однако конкретной даты пока назвать не может.

"Я думаю, если оно все же состоится, то состоится в конце недели", - сказал председатель Верховной Рады.

Кроме того, он добавил, что на этом заседании могут быть рассмотрены кадровые назначения в Кабинет министров, однако пока соответствующее представление со стороны Кабмина не было зарегистрировано в ВР.

"Насколько мне известно, есть разные видения кадровых назначений в Кабинет министров Украины, как во фракции "Слуга народа", так и в других фракциях", - сказал Разумков.