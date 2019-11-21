Разумков: Расследование расстрела Майдана не будет прекращено

Источник: Корреспондент.net

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что расследования преступлений против участников Евромайдана очень важны и не будут прекращены. Об этом он сказал во время официального визита в Мариуполь, сообщает пресс-служба Департамента информационной и внутренней политики Донецкой ОГА в четверг, 21 ноября.

"Расследования преступлений против участников Революции Достоинства - важны и не будут прекращены", - заявил Разумков.