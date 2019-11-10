Разумков сложил полномочия главы Слуги народа

Организация приветствует шаги на пути к достижению прогресса на Донбассе и готова оказать необходимое содействие.

Советник Дональда Трампа верит в то, что мирные переговоры между Украиной и Россией возможны, и что они могут принести результат.

Если встреча состоится, на ней планируют обсудить выполнение Минских соглашений, "формулу Штайнмайера", особый статус Донбасса, украинский контроль над границей с РФ и местные выборы на оккупированных территориях.

Суд об избрании меры пресечения украинскому ветерану Игорю Мазуру не состоится, он передан на поруки генконсула Украины в Люблине.

Евросоюз сейчас не может обещать Украине членство в своем блоке, сообщил вице-премьер Кулеба.

Советник секретаря СНБО убежден, что опрос проводился дистанционно, или с согласия "властей ЛДНР" и был отредактирован.

Так, во время съезда политической партии Разумков заявил, что слагает полномочия председателя Слуги народа.

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