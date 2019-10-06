Разумков: Сначала граница, потом особый статус

Источник: Корреспондент.net

Закон об особом статусе Донбасса начнет действовать после восстановления украинского контроля над оккупированным участком границы на востоке Украины, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью Сегодня.

По его словам, новый закон об особом статусе Донбасса будет писаться не в Офисе президента, парламенте или в закрытом комитете Верховной рады, а будет писаться вместе с общественностью.

Также Разумков подчеркнул, что закон об особом статусе Донбасса не предусматривает федерализации.

"Для того, чтобы ни у кого не было мысли, (Про то, что это закон о федерализации, — ред.) этот закон должен разрабатываться с привлечением многих экспертов, общественности, Верховной Рады, Офиса президента и, я думаю, наших зарубежных партнеров. Таким образом в этой дискуссии мы получим качественный законопроект, который будет рассмотрен в Верховной Раде Украины. Дискуссия должна быть в этом вопросе. Оставаясь в тех красных линиях, мы сможем разработать такое законодательство, которое сможет сохранить интересы государства, и вернуть территории и людей", — полагает спикер.