Разведение на Донбассе: ситуация на участках

Источник: Корреспондент.net

В Штабе ООС рассказали о ситуации на участках разведения сил и средств на Донбассе.

На участке разведения №1 (Станица Луганская) сегодня устанавливали металлическое ограждение (отбойники) на обочинах дороги от моста в направлении КПВВ. Также продолжается покраска металлоконструкции путепровода.

Кроме того, в районе разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области продолжаются работы по демонтажу заявленных фортификационных сооружений. Сегодня продолжались работы по благоустройству территории на месте разборки блиндажей.

На участке разведения №3, в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области, продолжается очистка территорий от взрывоопасных предметов.

Сегодня сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям обследовали 2,6 гектара территории и изъяли 40 ВНП. С начала работ изъято 89 взрывоопасных предметов на площади 12,17 гектара.