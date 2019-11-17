Разведение на Донбассе: ситуация на участках
Источник: Корреспондент.net
В Штабе ООС рассказали о ситуации на участках разведения сил и средств на Донбассе.
На участке разведения №1 (Станица Луганская) сегодня устанавливали металлическое ограждение (отбойники) на обочинах дороги от моста в направлении КПВВ. Также продолжается покраска металлоконструкции путепровода.
Кроме того, в районе разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области продолжаются работы по демонтажу заявленных фортификационных сооружений. Сегодня продолжались работы по благоустройству территории на месте разборки блиндажей.
На участке разведения №3, в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области, продолжается очистка территорий от взрывоопасных предметов.
Сегодня сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям обследовали 2,6 гектара территории и изъяли 40 ВНП. С начала работ изъято 89 взрывоопасных предметов на площади 12,17 гектара.