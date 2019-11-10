Разведение в Петровском проходит по плану - штаб

Разминирование участка вблизи населенного пункта будет длится около 30 дней. За всем будет наблюдать ОБСЕ.

Разведение на третьем участке вблизи населенного пункта Петровское Донецкой области не произойдет в связи с обстрелами.

Во время тактических учений офицеры управления и подразделения ПвК Восток в условиях, максимально приближенных к боевым, использовали современный автоматизированный мобильный командный пункт Ореанда.

Представители США, Великобритании, Германии и Франции посетили Петровское, где запланировано разведение сил и средств, а также Золотое, где разведение уже состоялось.

Организация приветствует шаги на пути к достижению прогресса на Донбассе и готова оказать необходимое содействие.

В Штабе ООС заявили, что военные вернутся на позиции в случае нарушения противником договоренностей.

Из Петровского вышли 14 сепаратистов, у которых был один автоматический гранатомет и один крупнокалиберный пулемет.

На новых позициях для военных построены блиндажи для проживания, столовая, хранилища для боеприпасов и продовольствия, баня с парной, а также санитарные сооружения. Также во всех помещениях установлены обогреватели.

"У нас есть основные позиции, запасные позиции и еще - резервные", - заявил заместитель командующего объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь.

В районе населенных пунктов Богдановка и Петровское по графику разведения еще 11 военных ВСУ и 14 единиц вооружения изменили свое тактическое положение, сообщает пресс-центр Операции Объединенных Сил в Facebook.

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