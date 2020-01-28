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28.01.2020

Реальная зарплата украинцев за год выросла на 11%

Источник: Корреспондент.net

Реальная заработная плата в Украине в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года возросла на 11,3%, по сравнению с ноябрем 2019 года – на 15,1%. 

По данным ведомства, средняя номинальная заработная плата штатных работников в декабре по сравнению с ноябрем 2019 года увеличилась на 14,8%, а в годовом измерении (к декабрю 2018 г.) – возросла на 16%, составив 12264 грн, что в 2,9 раза выше уровня минимальной заработной платы (4173 грн).

В ведомстве напомнили, что в ноябре 2019 года она составила 10679 грн, в октябре - 10727 грн, сентябре – 10687 грн, августе – 10573 грн.

По его данным, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года наблюдался в Николаевской (на 25,9%), Ровенской (на 20,9%), Хмельницкой (на 20,8%), Киевской (на 29%), Днепропетровской (на 18,6%), Запорожской (на 17,4%), Луганской (на 16,8%), Донецкой (на 16,6%), Волынской (на 16,5%), Тернопольской (на 16,2%), Одесской (на 16,1%) и Черкасской (на 16%) областях.

Самый высокий уровень зарплат в декабре зафиксирован в Киеве – 18869 грн, самый низкий – в Черниговской области – 8851 грн. При этом средняя заработная плата работника в Донецкой области составила 13177 грн, Луганской области – 10195 грн (кроме временно оккупированных территорий).

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