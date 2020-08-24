Республиканцы выдвинули Трампа в президенты США

Источник: Корреспондент.net

Представители Республиканской партии официально выдвинули действующего президента США Дональда Трампа в качестве кандидата на предстоящих в ноябре очередных выборах. Такое решение принято в понедельник, 24 августа, на съезде партии, сообщило издание Комсомольская правда.

Голосование делегатов съезда проходило в прямом эфире. Трамп набрал необходимые для выдвижения 1276 голосов.

Эта процедура была скорее формальная, так как в отсутствие серьезной конкуренции Трамп выиграл все республиканские праймериз и получил 2 399 голосов партийного съезда из 2400, отмечает издание.

Главным соперником Трампа на предстоящих выборах президента будет Джозеф Байден, официально утвержденный кандидатом от Демократической партии 19 августа.