Резервы Украины превысили $22 млрд

Источник: Корреспондент.net

По состоянию на 1 сентября международные резервы Украины выросли почти на $300 млн и превысили $22 млрд. Об этом сообщается на сайте Нацбанка в пятницу, 6 сентября.

"По предварительным данным, резервы составили 22 015,0 млн долларов США (в эквиваленте). За месяц они почти не изменились благодаря тому, что чистая покупка Национальным банком валюты на межбанковском рынке компенсировала расходы на погашение и обслуживание государственного долга", – говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что динамику резервов в течение месяца определяли три фактора. Первый – это благоприятная ситуация на валютном рынке, вследствие положительной ценовой конъюнктуры для украинского экспорта, высокого урожая зерновых и умеренных объемов импорта несмотря на ослабление притока иностранных инвестиций в ОВГЗ.

"Эти факторы обусловили превышение предложения валюты над спросом и дали Национальному банку пополнить международные резервы на $299,4 млн. В частности, $177 млн было куплено во время осуществления интервенций по выбору наилучшего курса и $139,2 млн – по единому курсу. В то же время для сглаживания чрезмерных колебаний в сторону ослабления курса национальной валюты в течение месяца была проведена валютная интервенция по продаже валюты на сумму $16,8 млн", – отметили в НБУ.

За прошедший месяц правительство и Нацбанк оплатили за обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте $257,5 млн. Из этой суммы $89,7 млн было уплачено за обязательствами перед МВФ, $33,7 млн направлено на обслуживание еврооблигаций (ОВГЗ) и $23 млн – на обслуживание облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), остальные средства – на выполнение других обязательств перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями.

"По состоянию на 1 сентября объем международных резервов покрывает 3,5 месяца будущего импорта, что является достаточным для исполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – резюмировали в НБУ.