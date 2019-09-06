Найти

06.09.2019

Резервы Украины превысили $22 млрд

Источник: Корреспондент.net

По состоянию на 1 сентября международные резервы Украины выросли почти на $300 млн и превысили $22 млрд. Об этом сообщается на сайте Нацбанка в пятницу, 6 сентября.

"По предварительным данным, резервы составили 22 015,0 млн долларов США (в эквиваленте). За месяц они почти не изменились благодаря тому, что чистая покупка Национальным банком валюты на межбанковском рынке компенсировала расходы на погашение и обслуживание государственного долга", – говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что динамику резервов в течение месяца определяли три фактора. Первый – это благоприятная ситуация на валютном рынке, вследствие положительной ценовой конъюнктуры для украинского экспорта, высокого урожая зерновых и умеренных объемов импорта несмотря на ослабление притока иностранных инвестиций в ОВГЗ.

"Эти факторы обусловили превышение предложения валюты над спросом и дали Национальному банку пополнить международные резервы на $299,4 млн. В частности, $177 млн было куплено во время осуществления интервенций по выбору наилучшего курса и $139,2 млн – по единому курсу. В то же время для сглаживания чрезмерных колебаний в сторону ослабления курса национальной валюты в течение месяца была проведена валютная интервенция по продаже валюты на сумму $16,8 млн", – отметили в НБУ.

За прошедший месяц правительство и Нацбанк оплатили за обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте $257,5 млн. Из этой суммы $89,7 млн было уплачено за обязательствами перед МВФ, $33,7 млн направлено на обслуживание еврооблигаций (ОВГЗ) и $23 млн – на обслуживание облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), остальные средства – на выполнение других обязательств перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями.

"По состоянию на 1 сентября объем международных резервов покрывает 3,5 месяца будущего импорта, что является достаточным для исполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – резюмировали в НБУ.

Новости раздела
Украина
06.09.2019
В Госдепе прокомментировали обмен пленными между Украиной и РФ
Возвращение на родину заключенных иногда связанно с тяжелыми компромиссами, заявили в Госдепартаменте США.
Украина
06.09.2019
В Нью-Йорке открыли музей сериала Друзья
В Нью-Йорке открыли музей сериала Друзья
Украина
06.09.2019
В Нью-Йорке открыли музей сериала Друзья
В Нью-Йорке открыли музей сериала Друзья
Украина
06.09.2019
Зеленский оптимизировал состав СНБО
Президент вывел из состава СНБО бывших чиновников и ввел новоназначенных, в том числе Гончарука и Разумкова.
Украина
06.09.2019
Рябошапка "обезглавил" прокуратуры восьми областей
Уволены прокуроры Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ровенской, Сумской и Тернопольской областей.
Украина
06.09.2019
Украина нарастила торговлю со странами ЕС
Экспорт Украины в страны ЕС за год вырос на 7%, в то время, как в страны СНГ сократился на 4%.
Украина
06.09.2019
ГТС максимально разогнали в реверсном режиме
ГТС Украину переведут в реверсный режим в случае прекращения транзита российского газа.
Украина
06.09.2019
Резервы Украины превысили $22 млрд
Чистая покупка Нацбанком валюты на межбанковском рынке компенсировала расходы на погашение и обслуживание госдолга.
Украина
06.09.2019
Комитет ВР поддержал законопроект об импичменте
Проект закона об импичменте, который подал в парламент президент Зеленский, прошел профильный комитет.
Украина
06.09.2019
Госдолгом будет заниматься новое ведомство
Кабинет министров решил создать отдельный орган, который будет заниматься государственным долгом Украины.
Украина
06.09.2019
Восемь украинцев находятся в "заморозке" - Фейгин
К восьмерым украинцам, которые находятся в российском СИЗО Лефортово не пускают адвокатов.
Украина
06.09.2019
В СНБО прокомментировали позицию по Мотор Сичи
Александр Данилюк заявил, что в вопросе возможной продажи акций предприятия Мотор Сич Украина будет руководствоваться национальными интересами.
Комитет ВР поддержал законопроект об импичменте | ГТС максимально разогнали в реверсном режиме