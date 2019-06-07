Резервы Украины сокращаются третий месяц подряд

Источник: Корреспондент.net

По итогам мая международные резервов Украины снизился на 5,5% (на 1,123 млрд долларов) из-за погашений по госдолгу и на 1 июня составили 19,4 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка.

В целом, в начала года ререзрвы сократились на 1,418 млрд долларов (на 6,8%).

Как отметили в НБУ, в течение прошлого месяца Украина заплатила 1,8 млрд долларов по внешнему госдолгу, выполнив все обязательства перед МВФ и другими международными финансовыми организациями, а также по еврооблигациям и облигациями внутреннего государственного займа.

"Несмотря на пиковую долговую нагрузку, ситуация на финансовом рынке оставалась стабильной. В то же время сохранение достаточно благоприятной ситуации на валютном рынке обеспечило чистую покупку валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке на сумму более 160 млн долларов", - говорится в сообщении.

Отметим, на начало года резервы Украины составляли 20,820 млрд долларов. За прошлый год они выросли более чем на два миллиарда.