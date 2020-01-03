Режим Тишина на Донбассе соблюдается - штаб ООС

Источник: Корреспондент.net

Ситуация на участках разведения сил на Донбассе остается стабильной. На участке разведения №1 режим Тишина соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ Станица Луганская осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено около 4 тысяч пассажиров.

ГСЧС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медпомощь.

На участках разведение №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима Тишина.