28.07.2020
Резников временно возглавит переговоры по Донбассу
Источник: Корреспондент.net
Украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе возглавит вице-премьер-министр Алексей Резников. Об этом он сообщил во вторник, 28 июля, во время онлайн-дискуссии.
"Сегодня я являюсь первым заместителем главы делегации, поэтому формально пока я буду определенное время управлять этими процессами", - сказал он.
Вице-премьер подчеркнул, что новый глава украинской делегации будет назначен решением президента Украины.
"Кто будет этот человек, это уже определит президент Зеленский, и мы с вами, я надеюсь, в ближайшее время об этом узнаем", - отметил он.
Резников озвучил критерии, которым, по его мнению, должен отвечать новый глава украинской делегации.
"Я бы очень хотел, чтобы также это был уважаемый человек, известный в украинском обществе и в мире. Которого бы можно было называть патриархом, скажем так - для того, чтобы продемонстрировать, насколько серьезно Украина относится к Минскому процессу", - заявил он.
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