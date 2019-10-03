Резню в префектуре Парижа устроил инвалид - СМИ

Источник: Корреспондент.net

Совершивший нападение на полицейских в префектуре Парижа мужчина был глухонемым, сообщает телеканал LCI в четверг, 3 октября.

Телеканал уточняет, что он работал инженером по электронике в управлении разведки префектуры. Он был не полицейским, а гражданским лицом, административным работником префектуры.

Согласно данным телеканала BFMTV, нападавший использовал "большой керамический нож", на который не среагировали металлодетекторы. Сотрудники префектуры обычно охраной не досматриваются.

Как известно, сначала мужчина напал в своей рабочей комнате на находившегося там полицейского. Выйдя из этого помещения в коридор, он ударил ножом вторую жертву. Третий человек погиб на лестнице. Четвертого, предположительно женщину, нападавший убил в одном из внутренних дворов префектуры.

Во дворе в этот момент находилось много полицейских - заканчивалось время обеда. Нападавший был застрелен одним из них.

Совершивший нападение в течение 20 лет работал в префектуре. Сейчас в его квартире проводится обыск.

Основой версией произошедшего считается конфликт между сотрудниками Управления разведки префектуры.

На место происшествия прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон. Кроме того, на месте находится премьер-министр страны Эдуар Филипп и глава МВД Кристоф Кастанер, отменивший в связи с ЧП визит в Турцию.