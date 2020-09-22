РФ должна попросить о подаче воды в Крым - МИД

Источник: Корреспондент.net

Если Россия хочет, чтобы Украина поставляла воду в аннексированный Крым, то она должна об этом попросить. До этого необходимо, чтобы Россия признала себя страной-оккупантом. Об этом сказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, сообщает Крым.Реалии во вторник, 22 сентября.

"Для того чтобы начать разговор о поставках воды, они (власти России – ред.), во-первых, должны признать, что они страна-оккупант и официально обратиться как страна-оккупант, согласно гуманитарного права. Они должны обратиться к властям Украины с официальной просьбой, а не с угрозами, с истериками, понимаете. И тогда будем смотреть, тогда соответствующие министерства и ведомства будут смотреть, какая должна быть наша реакция, – сказал Кислица.

"Они должны обратиться к властям Украины с официальной просьбой, а не с угрозами, с истериками, понимаете. И тогда будем смотреть, тогда соответствующие министерства и ведомства будут смотреть, какая должна быть наша реакция", - отметил Кислица.

Он также добавил, что пока Россия официально не обращалась с просьбой начать диалог по водоснабжению Крыма.

"Вместо этого мы видим много суеты и истерик за кулисами этой проблемы", – резюмировал дипломат.