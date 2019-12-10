РФ предложила США продлить договор по вооружениям

Источник: Корреспондент.net

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва получила предложение о продлении договора о СНВ (Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) и предложила принять соглашения о недопустимости развязывания ядерной войны. Об этом он сказал во вторник, 10 декабря, после встречи с госсекретарем США Майком Помпео, пишет Интерфакс.

"Россия подтвердила свое предложение уже сейчас принять решение о том, что этот договор (СНВ) будет продлен", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

Лавров также заявил, что РФ на встрече согласилась принять на уровне президентов заявление о недопустимости развязывания ядерной войны.

"Тоже это предложение остается на столе", - сказал он.

Кроме того, российский министр сообщил о готовности поддержать решение Китая подключиться к переговорам по разоружению, отметив, что пока Пекин не соглашается на это.

"КНР ясно сказала, что они не будут участвовать в каких-либо переговорах, потому что и по количеству своих ядерных вооружений, и по структуре своего ядерного арсенала они далеко находятся и серьезно уступают и России, и США. Мы сегодня говорили об этом", - отметил Лавров.

При этом он подчеркнул, что в случае готовности Китая "мы будем тоже готовы рассматривать многосторонний процесс в сфере ядерного вооружения".

Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году, вступил в силу в феврале 2011 года, срок его действия истекает 5 февраля 2021 года. Ранее Белый дом заявлял, что его продление в нынешнем формате маловероятно.

В свою очередь, Помпео сообщил, что на переговорах с Лавровым поднял вопрос о вмешательстве России во внутренние дела США.

"Мы поднимали вопрос и вмешательства в наши внутренние дела. Я совершенно четко дал понять, что это неприемлемо. Администрация президента Трампа всегда будет уделять огромное внимание обеспечению целостности и честности наших выборов. Ни Россия, ни одна другая страна не имеет права предпринимать какие-то усилия для подрыва этого процесса, потому что мы на эти усилия ответим", - сказал Помпео.

В ответ американский политик получил полное отрицание вмешательства РФ во внутренние дела США.

"Мы сегодня вновь подчеркнули, что все спекуляции относительно нашего мнимого вмешательства во внутренние процессы США безосновательны. Никаких фактов, которые это подтверждали бы, мы не видели, никто нам их не предъявил - наверное, потому что их не существует", - сказал Лавров по итогам переговоров с Помпео.