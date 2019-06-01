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01.06.2019

РФ снизила поставки топлива и СПГ в Украину – СМИ

Источник: Корреспондент.net

Министерство экономического развития РФ выдало разрешения на поставки дизельного топлива и сжиженного газа в Украину в июне 2019 года, но снизила их на 30-50% от текущего уровня. 

Утвержается, что согласованный на июнь объем поставки ДТ составит 65 тыс. т из которых Роснефть – 50 тыс. т, Лукойл – 14,9 тыс. т.

По СПГ июньский объем определен на уровне 32 тыс. т, из которых 20 тыс. т Роснефти и 12 тыс. т – Лукойла.

В то же время, по словам поставщиков близких к Лукойлу, согласованные на июнь поставки лукойловского ресурса составят 20 тыс. т по ДТ и 10 тыс. т по СПГ.

"Поставки Лукойла будут снижены ровно на 33% от майского уровня", – сообщил источник, близкий к этой компании.

Процент уменьшения поставок ресурса Роснефти пока неизвестен, но исходя из озвученных цифр, он может составить 50-75% от майских объемов.

Еще одним важным изменением стало то, что отныне объемы поставок российских ДТ и СУГ в Украину будут согласовываться Минэкономразвития РФ ежемесячно. Ранее же Федеральная служба по таможенному и экспортному контролю утверждала предельные объемы экспорта на год.

По данным Консалтинговой группы А-95, в январе-апреле 2019 года среднемесячный импорт ДТ из России составлял 225 тыс. т: 205 тыс. т приходилось на ресурс Роснефти, 20 тыс. т – на ресурс "Лукойла".

Ежемесячные поставки СПГ были на уровне 53,5, из которых газ Роснефти – 43 тыс. т, Лукойла – 10,5 тыс. т.

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