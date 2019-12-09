РФ требует от Киева $4,5 млрд по "долгу Януковича"

Источник: Корреспондент.net

Россия оценивает долг Украины по кредиту в 3 миллиарда долларов, взятого бывшим президентом Виктором Януковичем в 2013 году, с учетом начисленных процентов в $4,5 млрд. Об этом говорится в сообщении Минфина РФ в понедельник, 9 декабря.

Такая оценка приведена в сообщении о начале в Верховном суде Великобритании четырехдневных слушаний по апелляции, поданной российской стороной на решение Апелляционного суда Англии. В РФ отмечают, что суд Англии отклонил все доводы Украины за исключением одного - речь идет о доводе Украины о выпуске еврооблигаций под давлением российской стороны. Одновременно с этим суд рассмотрит жалобу Украины в связи с отклонением остальных ее аргументов.

"Если Верховный суд вынесет решение по аргументу об оказании неправомерного давления в пользу трасти и откажет в удовлетворении жалобы Украины по оставшимся аргументам, РФ будет иметь право на получение всей суммы задолженности по еврооблигациям, а также на дополнительные проценты, и в дальнейшем обжаловать это решение уже будет невозможно. РФ сохраняет уверенность в том, что по всем вопросам Верховный суд вынесет решение в пользу трасти", - отмечается в сообщении.

Напомним, Украина в декабре 2015 года допустила дефолт по евробондам, выкупленных Россией в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостояния ($3 млрд - сам выпуск и $75 млн - последний купонный платеж). Киев предлагал Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, Россия этот вариант обсуждать отказалась, настаивая на суверенном характере задолженности.

Долг должен был быть погашен до 1 января 2016 года. Однако в декабре 2015 года Украина ввела мораторий на обслуживание этой задолженности и до 1 января 2016 года не осуществила платеж на общую сумму $3,075 млрд в счет погашения и обслуживания принадлежащих России еврооблигаций.