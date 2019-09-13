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13.09.2019

РФ требует письменно закрепить формулу Штайнмайера

Источник: Корреспондент.net

Россия требует письменно зафиксировать формулу Штайнмайера по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках Контактной группы в Минске. Такое условие выдвинул помощник президента России Юрий Ушаков для проведения саммита нормандской четверки.

Он заявил, что новый "нормандский саммит" должен завершиться "железными договоренностями".

"В частности, нужно окончательно отрегулировать вопрос с разведением сил и средств в трех так называемых пилотных районах - Станица Луганская, Золотое и Петровское на линии соприкосновения", - сказал он.

"Мы также считаем важным в преддверии саммита зафиксировать письменно в рамках Контактной группы так называемую формулу Штайнмайера, которая предусматривает, что закон об особом статусе Донбасса начинает действовать на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после выборов и итогового доклада БДИПЧ ОБСЕ", - продолжил чиновник.

Ушаков также заявил, что достигнутые на прошлых саммитах договоренности "не всегда соблюдались" украинской стороной. "Мы хотим, чтобы уже была железная договоренность, которая способствовала тому, что потом будут реальные шаги по урегулированию кризиса предприняты", - добавил он.

По его словам, подготовка к саммиту идет в закрытом режиме. Кремль поддерживает предложение провести встречу в Париже. Это может произойти в октябре, предположил помощник президента РФ.

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