21.06.2019
РФ временно разрешила ввозить запрещенные товары с Украины
Источник: Корреспондент.net
Кабинет министров РФ временно разрешил ввозить с территории Украины некоторые товары, которые были запрещены санкциями.
Как сообщается, Кабмин РФ внес изменения в документ по реализации указа о специальных экономических мерах в ответ на санкции Украины.
Так, своим решение российское правительство предлагает не распространять запрет на товары, "ввозимые в целях завершения таможенных процедур переработки вне таможенной территории и временного вывоза".
К временно разрешенным товарам, в частности, входят некоторая трубная продукция, газовые турбины, несколько типов трансформатором с диэлектриком, электрические двигатели и генераторы, а также трансмиссионные валы.
Новости раздела
Мир
21.06.2019
Трамп: Мы были готовы нанести удар по Ирану
Американский лидер рассказал, что отдал приказ готовить три удара по целям в Иране, но позже остановил их.
Мир
21.06.2019
Путин запретил пассажирские авиаперелеты в Грузию
Кабмину поручили оказать помощь с возвращением домой российским туристам, которые находятся в Грузии.
Мир
21.06.2019
РФ временно разрешила ввозить запрещенные товары с Украины
Соответствующее постановление размещено на официальном портале правовой информации правительства России.
Мир
21.06.2019
В США готовят санкции против госдолга России
Пакет законопроектов призван наказать Россию за вмешательство в американские выборы.
Мир
21.06.2019
Грузинские протестующие выдвинули ультиматум
Митингующие под зданием парламента дали три часа для объявления об отставке министра внутренних дел Георгия Гахария.
Мир
20.06.2019
Кресло премьер-министра Великобритании достанется Джонсону либо Ханту
Последний, пятый тур голосования в Палате общин по выборам кандидата в преемники Терезы Мэй, определил двух финалистов. Теперь все решат рядовые члены Консервативной партии.
Мир
20.06.2019
ЕС продлил санкции за аннексию Крыма
Совет Европейского Союза продлил санкции против России за аннексию Крыма до 23 июня 2020 года.
Мир
20.06.2019
ПЦУ проведет Синод из-за отделения Филарета
В Православной церкви Украины обвинили патриарха Филарета в превышении полномочий, а проведенные ним сборы назвали юридически ничтожными.
Мир
18.06.2019
Борис Джонсон упрочил лидерство в соперничестве за пост премьера
Выбирая нового премьер-министра, британские консерваторы устраивают голосование на выбивание. Пока с большим отрывом впереди идет экс-глава МИДа Борис Джонсон.
Мир
18.06.2019
США утвердили $250 млн военной помощи Украине
Деньги Украина получит в текущем году. Финансовая помощь направлена на усиления национальной безопасности и обороны страны.
Мир
18.06.2019
Каждый третий житель. Почему протестует Гонконг
Гонкгонцы опасаются потерять свою автономию и права, поэтому массово протестуют с 9 июня. Поводом стал законопроект об экстрадиции.