РФ временно разрешила ввозить запрещенные товары с Украины

Источник: Корреспондент.net

Кабинет министров РФ временно разрешил ввозить с территории Украины некоторые товары, которые были запрещены санкциями.

Как сообщается, Кабмин РФ внес изменения в документ по реализации указа о специальных экономических мерах в ответ на санкции Украины.

Так, своим решение российское правительство предлагает не распространять запрет на товары, "ввозимые в целях завершения таможенных процедур переработки вне таможенной территории и временного вывоза".

К временно разрешенным товарам, в частности, входят некоторая трубная продукция, газовые турбины, несколько типов трансформатором с диэлектриком, электрические двигатели и генераторы, а также трансмиссионные валы.