РФ ждет от Киева разъяснений по заявлению о Минске

Источник: Корреспондент.net

Россия ждет официальный комментарий властей Украине по заявлению в Минске о необходимости пересмотра минских соглашений. Об этом в пятницу, 10 июня, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, пишет ТАСС.

По его словам, если официальный Киев не объяснит заявление представителя Украины на переговорах в Минске Алексея Резникова, то это будет означать отказ от всех договоренностей и от переговоров по Донбассу.

"Если в ближайшее время это заявление будет подтверждено или не будет опровергнуто теперь уже премьер-министром или президентом Украины, то это действительно означает выход Украины из минских соглашений, а следовательно, и из минского и нормандского форматов переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе. Это еще и значит, что президент Украины должен будет дезавуировать свою подпись полугодовой давности под итоговым коммюнике парижского саммита 9 декабря 2019 года", - заявил Козак.

По его словам, из-за этих заявлений "урегулирование конфликта отодвигается на неопределенное время", а также делает все переговоры за пять лет "безрезультатными".

Также Козак вспомнил о законе в случае неразрешимых конфликтов. "Для донбасского конфликта таким законом были минские соглашения. Теперь одна из сторон конфликта заявляет: "Этим законом руководствоваться не хочу и не буду... Значит, закона больше нет", - заявил он.

Касаясь действий Москвы в данной ситуации, Козак сказал: "Будем ждать официальных заявлений и предложений Украины".