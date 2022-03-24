Російські окупанти дезінформують жителів Маріуполя щодо евакуації

Источник: suspilne.media

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"У Маріуполі їздить машина окупантів з гучномовцем і оголошує, що Запоріжжя вже не приймає біженців і треба їхати в Росію, що Одесу вже взяли. Окрім того, росіяни в с.Нікольське наголошують, що єдина можливість евакуації - автобусами в Ростов та що Україна їх кинула напризволяще", — повідомив Андрющенко.

Він зазначив, що з Маріуполя евакуація проходить до Запоріжжя, також організовують евакуацію з Нікольського.

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