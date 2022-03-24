24.03.2022
Російські окупанти дезінформують жителів Маріуполя щодо евакуації
Источник: suspilne.media
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"У Маріуполі їздить машина окупантів з гучномовцем і оголошує, що Запоріжжя вже не приймає біженців і треба їхати в Росію, що Одесу вже взяли. Окрім того, росіяни в с.Нікольське наголошують, що єдина можливість евакуації - автобусами в Ростов та що Україна їх кинула напризволяще", — повідомив Андрющенко.
Він зазначив, що з Маріуполя евакуація проходить до Запоріжжя, також організовують евакуацію з Нікольського.
Що відомо
- Прокуратура відкрила провадження за фактом знищення російськими військами у Маріуполі фондів Художнього музею імені Архипа Куїнджі та Музею розвитку IT-сфери. Мер міста, Вадим Бойченко, виїхав із Маріуполя тому що там, немає зв’язку, а він працює над гуманітарним коридором.
- 23 березня з області евакуювали 186 людей: 140 з Авдіївки і 46 з Очеретиного. Залізничну станцію Очеретиного сьогодні бомбила армія РФ.
- Також досі не звільнені водії та рятувальники, яких напередодні під Маріуполем взяли в полон російські війська.
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