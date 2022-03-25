25.03.2022

Російські військові не тільки здаються у полон, а й переходять на бік ЗСУ, – розвідка

Источник: 24tv.ua

Дедалі більше російських військових не лише відмовляються вести загарбницьку війну проти України, здаючись у полон. За даними української розвідки, вони ще й долучаються до лав ЗСУ.

Джерело: Головне управління розвідки
Схоже, деякі "асвабадітєлі", побачивши на власні очі, що їх ніхто в Україні не чекає та не підтримує, зрозуміли, що й самі стали жертвами кремлівської пропаганди. Відтак дехто із ворожих солдатів готовий покаятися та розплатитися за свої вчинки.
У розвідці повідомляють, що тепер російські військовослужбовці, щоб не брати участь у загарбницькій війні, не тільки здаються у полон. Вони також почали зі зброєю в руках переходити на бік України для участі у боротьбі проти путінської диктатури.

У складі ЗСУ з'явився легіон "Свобода Росії", – ЗМІ

У засобах масової інформації з'явилися дані про начебто окремий легіон "Свобода Росії", у якому колишні російські військові воюють на боці ЗСУ.

Інформацію про це поширило й Головне управління розвідки Міноборони, опублікувавши відеозвернення російського офіцера, командира одного з підрозділів легіону "Свобода Росії", до військовослужбовців збройних сил РФ.

Я зрозумів, що нас тут ніхто не чекав з квітами, як "асвабаділєлєй". Нас навпаки проклинали та називали фашистами... Виконуючи злочинний наказ диктатора Путіна, ви здійснили велику помилку. І більшість з вас про це знає... Тому 27 лютого я і моя рота перейшли на бік України, щоб справді захищати народ від фашистів,
– наголосив російський офіцер.

Він також закликав своїх екссоратників отямитися та спробувати виправити ситуацію. Наприклад, долучитися до легіону "Свобода Росії", який нібито створений із дозволу вищого військового керівництва України.

Звернення російського офіцера до військовослужбовців збройних сил РФ: відео


За словами одного з очільників легіону, бійці "Свободи Росії" прагнуть не лише захистити Україну, а ще й звільнити Росію від путінських пут.

Новости раздела
Україна
25.03.2022
Эвакуация в пятницу будет из трех населенных пунктов возле Мариуполя
Україна
25.03.2022
У військових РФ почались проблеми з фінансуванням
Україна
25.03.2022
Російські військові не тільки здаються у полон, а й переходять на бік ЗСУ, – розвідка
Україна
24.03.2022
Путін готовий натиснути на ядерну кнопку - постпред Росії в ООН
Україна
24.03.2022
Десятки військових і цивільних: Україна та Росія провели перший повноцінний обмін полоненими
Україна
24.03.2022
Чим закінчиться війна в Україні
Щоб зупинити Путіна, його треба перемогти
Україна
24.03.2022
Білий дім розробляє план на випадок, якщо Путін вирішить застосувати хімічну або ядерну зброю, - NYT
Україна
24.03.2022
Войска рф не пропускают автобусы для эвакуации в Бердянск — мэрия
Україна
24.03.2022
Совбез ООН отверг резолюцию России по войне в Украине
Україна
24.03.2022
Бердянский морской порт горит, — слышны взрывы
знищено великий десантний корабель «Орск» чорноморського флоту окупантів
Україна
24.03.2022
"Путин уже переступил черту": Джонсон призвал блокировать последний резерв России
Україна
24.03.2022
7 гумкоридорів на 24 березня, під Маріуполем чекають звільнення водіїв
Україна
23.03.2022
Російські олігархи потерпають від санкцій та хочуть зупинити Путіна
Україна
23.03.2022
У Росії повідомляють про зникнення Шойгу
Україна
23.03.2022
Гроші та навчання у РФ – Путін шукає нові методи для втягування білорусів у війну
Україна
23.03.2022
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.03
The total combat losses of the enemy from 24.02 to 23.03
Україна
23.03.2022
Україна погодила на сьогодні 9 гуманітарних коридорів
Україна
22.03.2022
Підготовка Росією хімічної атаки — в РФ перестали передавати метеорологічну інформацію
Україна
22.03.2022
Айтівці з КПІ створили простий інструмент для DDoS-атаки. Його може запустити будь-хто за 15 хвилин
Це інструкція для тих, хто хоче надати свої комп'ютери в централізоване керування ІТ-армії України
Україна
22.03.2022
Anonymous взломали данные компании Nestle и слили в сеть 10 ГБ данных
Україна
22.03.2022
Компания Google негласно вывезла сотрудников из России
Україна
22.03.2022
Щоб не допомогти ворогові: що не можна постити у соцмережах під час війни
Україна
22.03.2022
Триває двадцять сьома доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню
Оперативна інформація станом на 12.00 22.03.2022 щодо російського вторгнення
Україна
19.03.2022
Втрати ворога станом на 19 березня 06:00
Україна
19.03.2022
СБУ спростувала черговий фейк Росії про розміщення позицій ЗСУ на дахах будинків
Україна
19.03.2022
Окупанти використовують мобілізованих з ОРДЛО як гарматне м’ясо для виявлення вогневих позицій ЗСУ
Україна
19.03.2022
Украинцам напомнили, кто из мужчин призывного возраста (18-60 лет) имеет право выезжать за пределы страны в период военного положения
Україна
18.03.2022
Друга хвиля мобілізації: громадяни без бойового досвіду не братимуть участі у боях
Україна
18.03.2022
ЯК НЕ ПОТРАПИТИ ДО ТОРГІВЦІВ ЛЮДЬМИ: ПАМ’ЯТКА ПІД ЧАС ВІЙНИ
Україна
18.03.2022
90% інформації про ракетні обстріли розвідка РФ отримує з соцмереж: СБУ закликала не допомагати окупантам
Україна
18.03.2022
Екскомандувач НАТО застерігає Європу перед можливістю ядерної атаки Путіна
Україна
18.03.2022
ЗАГАЛЬНІ ВТРАТИ ПРОТИВНИКА
станом на 18.03.2022
Україна
17.03.2022
Россия в ловушке Международного суда ООН
Україна
17.03.2022
Алексей Арестович призвал к "тотальной рельсовой войне против РФ"
Україна
17.03.2022
Росія вбила 108 дітей!
Україна
17.03.2022
МЗС Білорусі замовчує причини загибелі білоруських далекобійників в Україні
Іван Рогов і Дмитро Шилець 10 березня загинули внаслідок бомбардування Коростеня
Путін готовий натиснути на ядерну кнопку - постпред Росії в ООН | У військових РФ почались проблеми з фінансуванням