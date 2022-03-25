Російські військові не тільки здаються у полон, а й переходять на бік ЗСУ, – розвідка
Источник: 24tv.ua
Дедалі більше російських військових не лише відмовляються вести загарбницьку війну проти України, здаючись у полон. За даними української розвідки, вони ще й долучаються до лав ЗСУ. Джерело: Головне управління розвідки У засобах масової інформації з'явилися дані про начебто окремий легіон "Свобода Росії", у якому колишні російські військові воюють на боці ЗСУ. Інформацію про це поширило й Головне управління розвідки Міноборони, опублікувавши відеозвернення російського офіцера, командира одного з підрозділів легіону "Свобода Росії", до військовослужбовців збройних сил РФ. Я зрозумів, що нас тут ніхто не чекав з квітами, як "асвабаділєлєй". Нас навпаки проклинали та називали фашистами... Виконуючи злочинний наказ диктатора Путіна, ви здійснили велику помилку. І більшість з вас про це знає... Тому 27 лютого я і моя рота перейшли на бік України, щоб справді захищати народ від фашистів, Він також закликав своїх екссоратників отямитися та спробувати виправити ситуацію. Наприклад, долучитися до легіону "Свобода Росії", який нібито створений із дозволу вищого військового керівництва України. Звернення російського офіцера до військовослужбовців збройних сил РФ: відео
У складі ЗСУ з'явився легіон "Свобода Росії", – ЗМІ
– наголосив російський офіцер.
Дедалі більше російських військових не лише відмовляються вести загарбницьку війну проти України, здаючись у полон. За даними української розвідки, вони ще й долучаються до лав ЗСУ.
Джерело: Головне управління розвідки
У засобах масової інформації з'явилися дані про начебто окремий легіон "Свобода Росії", у якому колишні російські військові воюють на боці ЗСУ.
Інформацію про це поширило й Головне управління розвідки Міноборони, опублікувавши відеозвернення російського офіцера, командира одного з підрозділів легіону "Свобода Росії", до військовослужбовців збройних сил РФ.
Я зрозумів, що нас тут ніхто не чекав з квітами, як "асвабаділєлєй". Нас навпаки проклинали та називали фашистами... Виконуючи злочинний наказ диктатора Путіна, ви здійснили велику помилку. І більшість з вас про це знає... Тому 27 лютого я і моя рота перейшли на бік України, щоб справді захищати народ від фашистів,
Він також закликав своїх екссоратників отямитися та спробувати виправити ситуацію. Наприклад, долучитися до легіону "Свобода Росії", який нібито створений із дозволу вищого військового керівництва України.
Звернення російського офіцера до військовослужбовців збройних сил РФ: відео