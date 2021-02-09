Росія розширила список економічних санкцій проти України

Источник: mind.ua

Уряд Російської Федерації (РФ) розширив список залізничної продукції, забороненої для імпорту з України. Про це повідомляється на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

Зокрема, заборонено імпорт осей для коліс діаметром 710 мм і більше; колісних пар, коліс діаметром 710 мм і більше, і виливок для таких коліс. Також заборонений імпорт бічних рам візків вантажних вагонів і надресорних балок.

Нагадаємо: у грудні 2020 року Росія ввела санкції проти Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, його першого заступника Руслана Стефанчука, Єлизавети Ясько (колишня голова делегації України в ПАРЄ), Максима Бужанського, Ольги Василевської-Смаглюк, Андрія Геруса, Олександра Качури та Гео Лероса.

Раніше повідомлялося, що Україна ввела санкції проти російських авіаперевізників.