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23.05.2019

Роспуск Рады: НБУ оценил влияние на валютный рынок

Источник: Корреспондент.net

Решение президента Владимира Зеленского распустить парламент не отобразилось на валютном рынке Украины. 

"Я не вижу реакции "на роспуск Рады" на внутреннем рынке. Есть колебания, но это вряд ли связано с какими-то политическими вещами", - сказал он в кулуарах Шведско-украинского бизнес-форума в Киеве.

По словам Чурия, сейчас выросло влияние такого фактора как репатриация дивидендов, так как утверждаются аудиторские отчеты и собрания акционеров принимают решения об их выплате.

С другой стороны, значимым фактором остается приток нерезидентов в гособлигации, в том числе благодаря началу работы через Clearstream.

"У нас курс определяется не движением капитала, как в развитых странах, а реальными экспортно-импортными, долговыми операциями в целом", - отметил Чурий.

По его словам, с притоком нерезидентов составляющая рынка капитала во влиянии на ситуацию будет расти. "Тогда мы сможем увидеть такие колебания, как были вчера на рынке еврооблигаций Украины, где наиболее длинные бумаги просели в цене до 1%", - отметил Чурий.

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