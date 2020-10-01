Российская нефть подешевела в полтора раза за год

Источник: Корреспондент.net

Российская нефть Urals подешевела в сентябре на 8% и на 33% к сентябрю прошлого года - до 40,91 доллара за баррель, сообщает Минфина РФ в четверг, 1 октября.

"Средняя цена на нефть марки Urals в сентябре 2020 года сложилась в размере 40,91 доллара за баррель, что в 1,5 раза ниже, чем в сентябре 2019 года (61,06 за баррель за баррель)", - говорится в сообщении.

В августе Urals стоила в среднем 44,51 доллара за баррель.

Тем временем, 1 октября резко упали цены на нефть эталонных марок.

Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре на бирже ICE в Лондоне опустилась до $40,2 за баррель, что на 5% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Цена нефти сорта WTI снижается на 5,7% - до $37,95 за баррель.