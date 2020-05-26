Российские нефтяники потеряли $420 млн на экспорте в Китай

Источник: Корреспондент.net

Российская Федерация в апреле увеличила экспорт сырой нефти в Китай на 17,4% по сравнению с тем же периодом 2019 года, до 7,2 млн тонн. Об этом во вторник, 26 мая, сообщило информагентство Reuters.

Таким образом Россия снова вышла на первое место среди поставщиков нефти в Китай, обогнав Саудовскую Аравию. При этом сделки для российских экспортеров были убыточными.

За вычетом налогов и транспортных расходов они потеряли в среднем $3 на каждом проданном барреле. С учетом операционных расходов убытки достигали $6-8 за баррель.

Таким образом, экспорт нефти в Китай принес суммарные убытки на 420 млн долларов, общие убытки РФ от апрельских поставок во все страны могут достичь $1-1,2 млрд.