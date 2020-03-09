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09.03.2020

Российский рубль рухнул после падения цен на нефть

Источник: Корреспондент.net

Российский рубль упал на 9,8% на международном рынке Forex, превысив отметку в 75 рублей за доллар.

Согласно данным торгов в понедельник, 9 марта, курс евро поднялся выше 86 рублей (+11%).

Таким образом российская валюта обновила минимумы с начала 2016 года.

Рубль дешевеет на фоне обвала цен на нефть. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 23,4% и достигла уровня $34,66 за баррель. При этом на пике снижения цена нефти опускалась до $31,02, что на 31,5% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

В Минфине РФ заявили, что объем ликвидных средств ФНБ на 1 марта составил 10,1 трлн руб. ($150,1 млрд), их достаточно для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до $25-30 на протяжении 6-10 лет.

В связи с этим Минфин анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке.

"Сокращение заимствований ниже плановых параметров может быть компенсировано за счет иных источников финансирования дефицита бюджета - в том числе остатков денежных средств на едином счете федерального бюджета", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Центробанк РФ на месяц приостановил покупку валюты. 

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