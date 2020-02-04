Россия эвакуировала из Китая украинца
Источник: Корреспондент.net
Россия эвакуировала из Китая 147 человек, среди которых гражданин Украины. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Как отмечается, кроме россиян и украинца в этот список входят 10 граждан Беларуси, один гражданин Армении и три гражданина Казахстана.
Голикова обратила внимание на то, что среди эвакуированных из Китая в Россию людей не будет зараженных коронавирусом.
“Я хочу сказать и успокоить всех, чтобы не было никаких заявлений по этому поводу - граждане, которые прилетают из Уханя и провинции Хубэй - это здоровые граждане. Наши коллеги из КНР не выпускают со своей территории, с территории карантина тех граждан, которые заражены коронавирусной инфекцией”, - сказала она.
Всех эвакуированных временно разместят в Тюменской области, где они будут находиться под карантином.
По словам вице-премьера РФ, “министерством иностранных дел и посольством РФ в Китае сейчас идет активная работа по окончательному определению списка граждан, которые будут эвакуированы из Уханя и провинции Хубэй”.
Отметим, сегодня из Китая также должен прибыть последний самолет с украинцами. По данным медиков, заболевших коронавирусом на нем нет.