Россия и США поспорили о том, кто победил нацизм

Источник: Корреспондент.net

На странице Белого дома в Instagram 8 мая появился пост, в котором победителями нацизма были названы США и Великобритания, это вызвало возмущение российских властей.

Запись администрации американского президента, посвященная окончанию Второй мировой войны гласит, что "8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами", также в Белом Доме добавили, что дух Америки "всегда будет побеждать, в конце концов именно так и происходит".