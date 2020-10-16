«РОССИЯ ИСПУГАЛАСЬ ПРАВДЫ». В МИД УКРАИНЫ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ ПОСТУПОК КРЕМЛЯ

Источник: novosti.dn.ua

В министерстве иностранных дел Украины считают, что выход Российской Федерации из консультаций по делу о крушении самолета рейса МН17 свидетельствует о страхе Кремля «перед правдой о том, что произошло 17 июля 2014 года в небе над Донбассом». Об этом заявил глава министерства Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Королевства Нидерланды Стефом Блоком.



Как отмечается, ключевой темой разговора стало взаимодействие в привлечении виновных за сбивание МН-17 в рамках судебных процессов в Нидерландах и международных судебных инстанциях.



Россия заявила о выходе из трехсторонних консультаций с Австралией и Нидерландами по вопросам, связанным с крушением «Боинга» МН17 из-за «недружественных действия Нидерландов».



В МИД РФ напомнили, что в июле Нидерланды подали в Европейский суд по правам человека межгосударственную жалобу против России в связи с крушением авиалайнера рейса МН17.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.

В марте этого года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании. Самолет был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.



Слушания проходят в отсутствие обвиняемых — трех граждан России и одного украинца — Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.



Международная следственная группа пришла к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.



В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.