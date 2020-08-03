03.08.2020
Россия требует освободить задержанных в Беларуси
Источник: Корреспондент.net
Боевики частной военной компании Вагнер были задержаны в Беларуси под надуманным предлогом. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в понедельник, 3 августа 2020 г., на встрече с послом Беларуси в Москве Владимиром Семашко. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
В ходе встречи особое внимание было уделено ситуации с недавним задержанием в Беларуси 33 граждан России, отмечают в МИД РФ.
С российской стороны было заявлено, что арест российских граждан, совершенный под безосновательным и надуманным предлогом, не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами.
"РФ настаивает на объективном расследовании обстоятельств задержания россиян в Белоруссии и призывает как можно скорее их освободить", - говорится в сообщении.
В российском МИД утверждают, что Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние процессы других государств, тем более в Беларуси.
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