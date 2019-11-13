Россия вместо МВФ. Новое интервью Коломойского NYT

Источник: Корреспондент.net

Накануне приезда миссии Международного валютного фонда в Украину олигарх Игорь Коломойский дал интервью американскому изданию New York Times, в котором в очередной раз удивил своими высказываниями. В частности, предложением переориентироваться на Россию.



Главное из интервью Коломойского NYT

В материале говорится, что взгляды Коломойского имеют значение, поскольку, по мнению аналитиков и западных дипломатов, у него есть значительное влияние на президента Владимира Зеленского и его Офис.

NYT также отмечает, что Зеленский, несмотря на развитие связей с Западом, также готов идти на более тесный контакт с Россией, чем его предшественник.

Известный резкими и спорным высказываниями миллиардер в этом интервью сказал, что он не питает особой любви к России, но Америка, как он считает, выделяет Украине мало средств.

"Они все равно сильнее. Нам нужно улучшить отношения... Люди хотят мира и хорошо жить. А вы принуждаете нас к войне, на которую даже не даете денег. Соединенные Штаты просто используют Украину, чтобы попытаться ослабить РФ. Война против России - война до последнего украинца", - сказал Коломойский.

Автор статьи, Антон Трояновский, полагает, что подобные слова частично можно объяснить личными интересами миллиардера и раздражением, которое западные партнеры, в частности МВФ, вызывают своими призывами к Зеленскому дистанциироваться от Коломойского.

Он, как и другой совладелец национализированного в 2016 году Приватбанка Геннадий Боголюбов, до сих пор оспаривают это решение в судах. Коломойский говорит, что добивается восстановления своих прав собственника или компенсации.

Олигарх сказал газете, что предыдущий президент Петр Порошенко и другие должностные лица, которые отвечали за национализацию Привата, должны быть наказаны, отметив необходимость "восстановить смертную казнь".

В интервью New York Times Коломойский заявил, что Евросоюз и НАТО не хотят принимать Украину в свои ряды, и поэтому Киеву стоит отказаться от курса на интеграцию с Западом.

"Вы нас не примете... Нет смысла тратить время на пустые разговоры. А между тем Россия очень хочет взять нас в новый варшавский договор ", - цитирует его газета.

Коломойский высказал мнение, что займы от России могут заменить траншы МВФ, для которых необходимы реформы и борьба с коррупцией.

"Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что сегодня они нам с удовольствием дадут. Как быстро решить проблемы и установить отношения? Только деньги ", - заявил миллиардер.

Восстановление связей с Россией необходимо для экономического выживания Украины, считает олигарх.

"А травма войны пройдет. Дайте пять, десять лет - и о крови забудут", - считает Коломойский.

NYT напоминает, что пять лет назад 56-летний миллиардер согласился исполнять обязанности руководителя Днепропетровской области, и в условиях приближения боевых действий со стороны Донбасса он финансировал добровольцев.

"В 2014 году я уже показал, что не хочу быть с Россией. Сейчас я объективно описываю то, что вижу, и куда идет дело", - сказал он.

Коломойский также сказал, что "лихорадочно" работает над восстановлением отношений с Россией. Но детали разглашать отказался, потому что американцы "все испортят и помешают".

"А если демократы вздумают умничать с нами, мы сблизимся с Россией. Российские танки будут стоять возле Кракова и Варшавы. Ваш НАТО будет пачкать штаны и покупать памперсы", - сказал он.

Что касается предполагаемого влияния на Зеленского, то Коломойский пригрозил "воплотить это в реальность", если Запад продолжит его демонизацию.

"Если я надеваю очки и смотрю на себя так, как смотрит весь остальной мир, то вижу себя монстром, кукловодом, хозяином Зеленского и автором апокалиптических планов", - отметил олигарх.

На месте Зеленского Коломойский бы инициировал расследование дела против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына, как того требовал американский президент Дональд Трамп.