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04.11.2019

Рост цен тормозит курс гривны - НБУ

Источник: Корреспондент.net

Рост цен в Украине происходит не так быстро, как ожидалось, благодаря укреплению гривны. Об сообщает пресс-служба Национального банка в понедельник, 4 октября.

Как отмечается, благоприятная ситуация на валютном рынке и снижение темпов роста цен обусловили улучшение инфляционных ожиданий бизнеса, населения, банков и аналитиков, создав основания для дальнейшего смягчения монетарной политики.

"Снижение фундаментального инфляционного давления и улучшение инфляционных ожиданий создают очевидное макроэкономическое основание для смягчения монетарной политики", - сообщили в НБУ.

Участники дискуссии, на котором обсуждалось снижение учетной ставки до 15,5%, также обсудили возможные риски для реализации обновленного макроэкономического прогноза, по которому экономический рост ускорится до 3,5-4% в следующие годы, а цель по инфляции в 5%, как и предполагалось ранее, будет достигнуто в конце 2020 года. Основными рисками члены КМП назвали отсрочку новой программы сотрудничества с МВФ и усиление угроз для макрофинансовой стабильности, прежде всего в результате решений украинских судов.

"Реализация этих рисков, а также других негативных событий может вызвать ухудшение курсовых и инфляционных ожиданий и, как следствие, помешать снижению инфляции к цели. При таких условиях НБУ будет вынужден проводить более жесткую монетарную политику, чем предусмотрено базовым сценарием, в который заложено постепенное снижение учетной ставки до 8% на конец 2021 года", - сообщили в НБУ.

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